Trabzon'da kimlik göstermeyen site yöneticisi gözaltına alındı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan kişi, kimlik soran polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Site yöneticisi Galip Aydın, sokağa çıkma yasağının bulunduğu gün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi.

Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu.





POLİSLER KİMLİK İSTEDİ GÖSTERMEDİ

Polislere kimlik göstermeyen Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Polisin "Ben senden kimlik istedim sen bana 'Kimlik vermiyorum sana' dedin" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi.

VALİ 4 POLİS HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.

Polise kimlik göstermeyen site yöneticisi gözaltına alındı İZLE