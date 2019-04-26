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Kimlik sorgusundan kaçan gençler çatıya çıktı

Adana'da mahalle bekçilerinin şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçan 2 çocuk, girdikleri 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.

DHA | 26.04.2019 - 08:11..
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Polis tarafından gözaltına alınan çocukların, hırsızlıktan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

KİMLİK SORDULAR, KAÇMAYA BAŞLADILAR

Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Parkı yakınında durumlarından şüphelendikleri iki çocuğun kimlik sorgusu yapmak istedi. Ancak çocuklar kaçtı. Mahalle bekçilerinin peşlerine düştüğü çocuklar, yaklaşık 500 metre ileride müstakil bir eve girmek istedi. Sese uyanıp dışarı çıkan ev sahibini gören çocuklar, bu kez arka sokaktaki 3 katlı binanın kapısını zorlayıp, açarak içeri girdi.

Kimlik sorgusundan kaçan gençler çatıya çıktı

ÇATIDA YAKALANDILAR

Çocukların ardından binaya giren mahalle bekçileri ve gelen polisler, her iki şüpheliyi çatıda saklanırken buldu. Gözaltına alınmak istenen çocuklar direnince arbede çıktı. Arbede sırasında yere düşen bir mahalle bekçisi sağ elinden yaralandı.

Kimlik sorgusundan kaçan gençler çatıya çıktı

BEKÇİNİN ELİ KIRILDI

İsimlerinin A.K. (15), ve İ.H. (16) oldukları belirlenen çocukların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve İ.H., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 
Meslektaşları tarafından hastaneye götürülen yaralı mahalle bekçisinin, elinde kırık oluştuğu saptandı.

Kimlik sorgusundan kaçan gençler çatıya çıktı

Kimlik sorgusundan kaçan gençler çatıya çıktı

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