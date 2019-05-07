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Kimsenin evde olmadığı saati bekleyen adam intihar etti

Psikolojik sorunları olan bir kişi, kendini evinin balkonuna asarak yaşamına son verdi.

DHA | 07.05.2019 - 08:44..
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Aydın'ın Efeler ilçesi Poligon Tepe mevkisinde psikolojik sorunları olan 38 yaşındaki Hüseyin G., evde kimse yokken balkonda kendini iple astı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEDİ

Bir süre sonra eve gelen yakınları Hüseyin G.'yi balkonda asılı hareketsiz halde görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin G.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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