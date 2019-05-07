Kimsenin evde olmadığı saati bekleyen adam intihar etti

Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Huawei P30 serisinin daha düşük fiyatlı P30 Lite modeli bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulacak.

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İstanbul'da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.