Kimyasal maddeden zehirlenen baba kurtuldu, oğlu öldü

Dün, Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur(65) ve oğlu Mehmet Cesur(31), buldukları kimyasal madde varillerini hayvanlara yemlik yapmak istedi.

VARİLLERDEN ÇIKAN KİMYASAL MADDEDEN ZEHİRLENDİLER

Kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA KURTARILDI, OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen yaşamımı yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.