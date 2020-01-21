Kına malzemesi kolisinden uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde risk analiz ve saha denetim çalışması gerçekleştirdi.

KINA MALZEMELERİNİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sırasında narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına malzemesi olduğu öğrenilen koliye tepki verdi.



Ekipler koliyi açtığında, kına malzemelerinin yanı sıra gizli bölmeye saklanmış, piyasa değeri 300 bin lira olan toplam 6.1 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

KOLİLERİ SİRKECİ'DEN POSTANEYE VERDİLER

Gümrük ekipleri, daha sonra uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada İran uyruklu olduğu tespit edilen S. S., (23) ve M.M.'nin (43) kolileri, Sirkeci'deki postaneden kargo gönderdiği belirlendi.





2 KİŞİ TUTUKLANDI

İran'a gitmek için Hakkari Esendere Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu iki kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



