Kira artış oranları belli oluyor

Kira sözleşmesini mayıs ayında yenileyecek olanlar, yarını bekliyor.

KİRA ARTIŞ ORANLARI YARIN BELLİ OLACAK

Yarın açıklanması beklenen kira artış oranlarıyla, kiracıya ne kadar zam yapılacağı da belli olacak.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ'NE GÖRE YAPILACAK

2019 Mayıs ayı kira artış hesaplamaları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre yapılıyor.

ORTA VADELİ EKONOMİ PROGRAMI DUYURULMUŞTU

TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında duyuruldu.