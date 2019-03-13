Kira gelir beyan süreci başladı

Türkiye'de gayrimenkul sahipleri için yeni bir beyan dönemi start aldı.

25 MART'TA BEYAN SONA ERİYOR

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira gelir beyan dönemi 1 Mart 2019 tarihinde başladı ve 25 Mart günü sona erecek.

İSTİSNA TUTARI VAR

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna tutarı konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin lira olarak belirlenmişti. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler, bu istisna oranı düştükten sonra beyanname vermekle yükümlü olacak.

BEYANNAME NEREYE VERİLMELİ

- Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,

- İkametgahın bulunduğu vergi dairesine kağıt ortamında,

- Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname sisteminden verilebiliyor.