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Kira gelir beyan süreci başladı

Türkiye'de ev sahibi olanlar için kira gelir beyan süreci 1 Mart'ta başladı, süreç 25 Mart'ta sona erecek.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 15:55..
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Kira gelir beyan süreci başladı

Türkiye'de gayrimenkul sahipleri için yeni bir beyan dönemi start aldı.

25 MART'TA BEYAN SONA ERİYOR

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira gelir beyan dönemi 1 Mart 2019 tarihinde başladı ve 25 Mart günü sona erecek.

Kira gelir beyan süreci başladı

İSTİSNA TUTARI VAR

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna tutarı konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin lira olarak belirlenmişti. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler, bu istisna oranı düştükten sonra beyanname vermekle yükümlü olacak.

Kira gelir beyan süreci başladı

BEYANNAME NEREYE VERİLMELİ

- Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,

- İkametgahın bulunduğu vergi dairesine kağıt ortamında,

- Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname sisteminden verilebiliyor.

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