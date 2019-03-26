taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54395
Euro
6.28465
Altın
1318.285
Borsa
99325.92
Gram Altın
234.952

Kira kadar aidat ödemeyin

Site yönetimleri; site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak aidatları kendileri belirliyor. Ancak bu durum kimi zaman olumsuzluklarla sonlanabiliyor.

İHA | 26.03.2019 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Site için yapılan genel kurul toplantıları sene başlangıcı olarak ocak ayında yapılıyor. Site sakinleri ise bu genel kurul toplantılarına katılmadığı için yöneticiler istedikleri kararları çok da fazla zorlanmadan alabiliyor. Bunların başında ise aidat için istenen ücretler geliyor.

Kira kadar aidat ödemeyin

SAHTE VEKALETLE GÖREVİ SUİSTİMAL EDİYORLAR

Site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak genel kurul toplantılarında istediği kararları alan bazı site yönetimleri, kira gibi aidat ücretleri belirleyebiliyor. Yetkililer; sahte vekalet gibi oyunlarla site yönetimlerinin görevlerini suistimal ettiğini açıkladı.

Kira kadar aidat ödemeyin

Site yönetimi tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve harcamalarda mağdur olunmaması için yapılması gerekenleri belirten Avukat Uygar Çöltekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MAHKEMELERE BAŞVURSUNLAR"

Çöltekin, “Site sakinlerinin ilgisizliğinden ve bazı site yönetimlerinin art niyetinden dolayı harcamaların ciddi anlamda suistimal edilebiliyor. Eğer siz vekaleti verirken bazı şartlar koyarsanız vekalet verdiğiniz kişiye, ibra yönünden veya aidat belirlenmesi yönünden bu olur. Ancak açık bir vekalet verirseniz, sizin iradenizin dışında da vekalet verdiğiniz kişi istediği şekilde oy kullanabilir. Her sene ocak ayında yapılıyor bu toplantılar. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya bırakılıyor. Benim tavsiyem, genel kurula mutlaka katılsınlar. Sonraki sene için alınan kararlara itirazları varsa bunu mutlaka zapta geçirsinler. Eğer kendi mantıkları dışında yapılmaması gereken bir harcama varsa bunu da mutlaka hukuki yönden çözümü için mahkemelere başvursunlar.” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

30
İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

70
Fransa İzlanda'yı farklı geçti

Fransa İzlanda'yı farklı geçti

20
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

148
Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

25
Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

122
MB'nin dolar ve rezerv önlemi

MB'nin dolar ve rezerv önlemi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir