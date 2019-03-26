Kira kadar aidat ödemeyin

Site için yapılan genel kurul toplantıları sene başlangıcı olarak ocak ayında yapılıyor. Site sakinleri ise bu genel kurul toplantılarına katılmadığı için yöneticiler istedikleri kararları çok da fazla zorlanmadan alabiliyor. Bunların başında ise aidat için istenen ücretler geliyor.

SAHTE VEKALETLE GÖREVİ SUİSTİMAL EDİYORLAR

Site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak genel kurul toplantılarında istediği kararları alan bazı site yönetimleri, kira gibi aidat ücretleri belirleyebiliyor. Yetkililer; sahte vekalet gibi oyunlarla site yönetimlerinin görevlerini suistimal ettiğini açıkladı.

Site yönetimi tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve harcamalarda mağdur olunmaması için yapılması gerekenleri belirten Avukat Uygar Çöltekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MAHKEMELERE BAŞVURSUNLAR"

Çöltekin, “Site sakinlerinin ilgisizliğinden ve bazı site yönetimlerinin art niyetinden dolayı harcamaların ciddi anlamda suistimal edilebiliyor. Eğer siz vekaleti verirken bazı şartlar koyarsanız vekalet verdiğiniz kişiye, ibra yönünden veya aidat belirlenmesi yönünden bu olur. Ancak açık bir vekalet verirseniz, sizin iradenizin dışında da vekalet verdiğiniz kişi istediği şekilde oy kullanabilir. Her sene ocak ayında yapılıyor bu toplantılar. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya bırakılıyor. Benim tavsiyem, genel kurula mutlaka katılsınlar. Sonraki sene için alınan kararlara itirazları varsa bunu mutlaka zapta geçirsinler. Eğer kendi mantıkları dışında yapılmaması gereken bir harcama varsa bunu da mutlaka hukuki yönden çözümü için mahkemelere başvursunlar.” şeklinde konuştu.