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Dairelerinden birini kızına verdi, kira alamayınca dava açtı

Kızı Yasemin Güneş'e oturması için 4 dairesinden birini veren baba, bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca, kızından kira alamadığı iddiasıyla dava açtı.

AA | 20.12.2018 - 13:28..
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Mehmet Özen, Antalya Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan  apartmandaki 4 dairesinden birini kızı Yasemin Güneş'e oturması için verdi. Anlaşmazlığın ardından Özen, kızından kira alamadığı  iddiasıyla dava açtı.

Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Güneş  ve eşi ile Özen'in avukatı katıldı.

DAİRENİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Söz verilen Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede  oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira talebinde  bulunduğunu savundu.

Mahkeme, icra takibinin devamı ve dairenin tahliye edilmesine karar  verdi.

Dairelerinden birini kızına verdi, kira alamayınca dava açtı

"BABAM BENİ 20 SENE ÇALIŞTIRDI, PARALARI VE ALTINLARI ALDI"

Güneş, adliye çıkışında gazetecilere, babasının kendisini 20 sene  çalıştırdığını, paraları ve altınlarını aldığını iddia etti.

Müteahhit tarafından yapılan apartmandan ailelerine düşen 4 dairenin babası tarafından 4 kardeşe verildiğini söyleyen Güneş, "Dairede oturmak istemedim. 'Ben öldükten sonra mı yanımda oturacaksın, evi kiraya verdirip telef  mi ettireceksin.' diyerek sitem etti. 'Ev almak istiyorum, gelmek istemiyorum.'  dedim. 'Kredi çekip ömür boyu borç mu ödeyeceksin.' dedi. Beni zorlayınca evde  oturmayı kabul ettim." diye konuştu.

Dairelerinden birini kızına verdi, kira alamayınca dava açtı

"KENDİ EVİMDE KİRACI DURUMUNA DÜŞTÜM"

Evde 2,5 yıl oturduktan sonra kardeşinin yönlendirmesiyle babasının kendisinden kira istediğini öne süren Güneş, "2,5 sene sonra 'Kendi evim' diye oturduğum evde, kiracı durumuna düştüm. Benden 2,5 ay boyunca bin lira kira istedi. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı." dedi.

Yaşananlar nedeniyle eşinin kendisine boşanma davası açtığını belirten Güneş, bu davasının sürdüğünü kaydetti.

"SEN ÇOK PARA KAZANIYORSUN, KİRA VERECEKSİN" DEDİLER

Babayla kızının mahkemelik olduğunu herkesin bilmesini istediğini  ifade eden Güneş, "Mağdurum, evi vermek istemiyorum, o ev benim. İşlerim iyi  olduğu için ve araba aldığımdan dolayı bu duruma geldik. 'Sen çok para  kazanıyorsun, kira vereceksin.' demeye başladılar. Babamın gözünü para pul bürüdü. Paraya doymuyor." şeklinde konuştu.

"BİZE YARDIM ETMEMESİNE KIZDIM"

Gazetecilerin telefonla ulaştığı 78 yaşındaki baba Mehmet Özen ise kızının alacaklarını isteyince kendisinin de kira talep ettiği iddiasının gerçek  olmadığı savundu.

Evi yaptırmak için bankadan 200 bin lira kredi çektiğini, bunun 80 bin  lira kadarının hala durduğunu anlatan Özen, "Evlerin vergi borçları birikti. Kızıma '500 lira sen ver, 500 lira da kardeşin versin yatırayım.' dedim kabul etmedi. Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup hem de bize yardım  etmemesine kızdım. Bu nedenle kira vermesini, vermiyorsa evi boşaltmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra dairenin zaten kızına kalacağını dile getiren Özen, ancak evi kızına satmaması şartıyla miras bırakacağını kaydetti.

Dairelerinden birini kızına verdi, kira alamayınca dava açtı

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