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Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek

1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.

AA | 24.03.2020 - 13:27..
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Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan tedbirler güçlendiriliyor...

AK Parti, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı.

Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek

YASA TEKLİFİNE EKLENECEK

20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

143 bin işletmeden 29 bin civarında olanı hazine malı kapsamında bulunuyordu. Daha önce de kira konusunda hazine malı için karar açıklanmıştı.

Alınan karar ile birlikte de 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak kararı alındı.

Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek

TORBA YASAYA GİRECEK MADDELER

Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek

En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

Sicil affı da torba tasarıya eklenecek

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