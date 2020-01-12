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Kira parasını almak isteyen hırsızlara boyun eğmedi

Avcılar'da oturan bir garson, evinin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı.

DHA | 12.01.2020 - 10:37..
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İstanbul Bakırköy'deki bir kafede garson olan Ramazan Sun, iş çıkışı ATM'den evinin kirası olan 900 TL'yi çekti.

Sun'u takip eden bir kişi arkasından yaklaşırken, bir kişi de karşı kaldırımdan koşarak yanına geldi.

YUMRUK VE TEKME YEDİ

Şüpheliler Sun'u döverek, parasını almaya çalıştı. Sun, montunun iç cebinde sakladığı parayı vermemekte direndi. Sun bağırarak yardım isterken, 2 kişi yüzüne defalarca yumruk ve tekme attı.

Avcılar'da darbedilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı İZLE

SALDIRGANLAR YAYA OLARAK KAÇTI

Ramazan Sun'dan parayı alamayacaklarını anlayan ve panikleyen saldırganlar, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, yaralı Ramazan Sun için sağlık ekiplerini çağırdı.

Kira parasını almak isteyen hırsızlara boyun eğmedi

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, talihsiz kiracıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, kimliklerini belirledikleri saldırganları aramaya başladı.

Kira parasını almak isteyen hırsızlara boyun eğmedi

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