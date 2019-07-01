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Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri start aldı

Türkiye'de milyonlarca ev sahibini ilgilendiren vergi ödemeleri, yarından itibaren ödenebilecek.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 13:27..
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Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri start aldı

Meskenini veya evini kiraya verenler, kazandıkları gelir karşısında bir vergi ödemekle mükellef. 2018 yılında gelir elde edenler için ödemeler yarın başlıyor.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

Kira ve değer artış kazancı vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart'ta başlayıp 31 Mart'ta sona ermişti. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında yapılacak.

Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri start aldı

VAKTİNDE ÖDEMEYEN CEZA ALACAK

Belirlenen tarih aralığında ödemelerini gerçekleştiremeyen ev sahipleri, yüksek faizli ceza ödemek durumunda kalacak. Ödemeler vergi dairesine yapılabilecek.

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