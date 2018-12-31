Kira zam oranları 3 Ocak'ta belirlenecek

Türkiye'de, 20 milyona yakın kiracı bulunuyor ve kiraya yapılacak zam oranları büyük önem taşıyor. Bu zam oranları ise TÜİK'in her ay açıkladığı TÜFE yerine ÜFE’ye göre belirlenerek ona göre zam uygulanıyor.

KARAR HENÜZ MECLİS'TEN GEÇMEDİ

Daha önce Meclis'e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artacak. ÜFE’ye bakılırken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalama dikkate alınacak. Eğer tasarı kabul edilirse kiracılar yüzde 10 daha az kira ödeyecek. Ancak bu konuyla ilgili henüz bir karar alınmadı.

3 OCAK'TA ZAM ORANI AÇIKLANACAK

TÜİK; 2019 Ocak kira artış oranını ise 3 Ocak tarihinde açıklayacak. Geçen ay ise kiraya yüzde 25,52 oranında zam yapılmıştı. Bu oranla birlikte 1.000 lira kira ödeyen bir kiracının, zamla birlikte ödeyeceği tutar 1.252,50 lira olarak açıklanmıştı.

İŞ YERLERİ İÇİN 2020'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması, iş yerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek. Bu kararla birlikte ev sahibi- kiracı ilişkisi; borç- alacak ilişkisine dönecek.

BİR YILDA YÜZDE 60'LIK ARTIŞ

Türkiye genelinde, konut kira artışı bir yılda yaklaşık yüzde 60 bir artış sergiledi. İlk sekiz ayda ise bu oran yüzde 10 olarak kaydedildi. Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 olarak belirlendi.