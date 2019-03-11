Kiracısı eşyalarını sattı, ev sahibi afişe bastı

İstanbul'da yaşayan Mukadder Yağlıdere, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ndeki eşyalı evi için bir internet sitesi aracılığıyla kiralık ilanı verdi. İlanı gören E.K. isimli şahıs, Yağlıdere’yi arayarak evini kiralamak istediğini söyledi.

FABRİKADA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Eve bakmak için Yağlıdere ile görüşen E.K., ev sahibine bir fabrikada çalıştığını, 5 yıllık iş için Mudanya’ya geldiğini ve eşinin evi çok beğendiğini, bu yüzden tutmak istediğini söyledi. Kira kontratını hazırlayan Yağlıdere, bir kira bir depozito isteyerek E.K.’ye evi, eşyalı bir şekilde kiraladı. Ancak E.K., evrakların Almanya’ya gönderileceğini, orada onaylandıktan sonra paranın hesabına yatacağını ve bu işlemin 2 gün içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.

EVRAK İSTEDİ, BİR TÜRLÜ ALAMADI

Bu süre içerisinde kaldığı otelden ayrılmak zorunda kalacağını belirten E.K., evde kalmak istediğini iletti. Dolandırıcıya inanan talihsiz kadın, anahtarı teslim ederek evde kalmasına izin verdi. Birkaç gün sonra eve yerleşen E.K.'yi arayarak, eksik evrakları tamamlamasını isteyen Mukadder Yağlıdere, evrakları teslim almak için İstanbul’dan Mudanya’ya geleceğini söyledi.

MUDANYA'YA ERKEN GİDİNCE, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kiracının tutarsız cevaplarından şüphelenen Yağlıdere, Mudanya’ya erken gitti. Evinin yakınlarında bir komşusunda oturan Yağlıdere, kiracısının bir bavulla evden çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kiracısına bavulla nereye gittiğini soran Yağlıdere, kiracısının "Seninle olmayacak bu iş, sürekli evrak isteyip duruyorsun." tepkisiyle karşılaştı. E.K., anahtarı doğalgaz sayacının üzerine bıraktığını söyleyerek, evden ayrıldı. Evi kontrol etmeye giden Yağlıdere, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

SOSYAL MEDYADA BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Yıllardır evlerinde bulunan antika radyo ve plak çaların yerinde olmadığını gören Yağlıdere, hemen E.K.’yi arayarak eşyalara ne olduğunu sordu. E.K., eşyaları dolaba kaldırdığını söyledi. Söz konusu dolapta eşyalarını bulamayan Yağlıdere, soluğu poliste aldı. Konuyla ilgili şikayette bulunan Yağlıdere, olaydan birkaç gün sonra eşyalarının bir internet sitesi aracılığıyla E.K.’ye ait hesaptan satışa çıkarıldığını gördü. Eşyaları geri almak için günlerdir uğraşan Yağlıdere, sosyal medya hesaplarından başına gelenleri anlattı.

FOTOĞRAFLARINI BASIP DAĞITTI

Yağlıdere’nin paylaşımlarını gören çok sayıda vatandaş, kendilerinin de aynı kişi tarafından benzer şekilde kandırıldıklarını söyledi. Eşyalarını geri alamayan ve suç duyuruları işe yaramayan Yağlıdere, çareyi kendisini kandırdığını iddia ettiği E.K.’nin fotoğraflarını afişe basıp, Mudanya’ya dağıtmakta buldu.

26 KİŞİYİ DAHA KANDIRMIŞ

Ekiplerin, söz konusu suçun ‘Güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kalması sebebiyle E.K.’ye bir şey yapamadığını gören Yağlıdere, vatandaşlara da seslendi. Yağlıdere yaptığı açıklamada, “Bu adam, bizim gibi 26 kişiyi daha kandırmış. Fotoğraflarını bastırıp bütün Mudanya’ya dağıttık. Bizim sütten dilimiz yandı, insanlar evlerini kiraya verirken çok dikkatli olsun.” dedi.