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Kıraç'tan yeni açıklama

Yaptığı açıklamalar yüzünden tepki gören Kıraç, bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 14:21..
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Şarkıcı Kıraç, verdiği bir röportajda "Çocuklara yabancı dadılar bakıyor. Hafta sonu kahvaltıcılar tıklım tıklım. Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kıraç'ın bu sözleri, kadın-erkek herkesin tepkisini çekmişti. Ünlü şarkıcı, konser öncesi tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi.

İşte Kıraç’ın açıklamalarından satır başları…

"KADINLARA HAKARET ETMEDİM"

"Kadınlara hakaret etmedim, etmem. Bunu Türkiye'deki herkes bilir. Mardin'inden İstanbul'un tepesindeki gökdelende oturan kadına kadar, herkes benim nasıl bir duruşumun olduğunu bilir. Ama ben eyyamcılık da yapmam. Kadınlara sevimli görüneceğim diye eyyamcılık yapmam. Orada bir şey anlatmaya çalıştım.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Evlilikle ilgili, evliliklerin gittiği durumla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Ben siyasetçi değilim, hukuk diliyle de konuşmuyorum, günlük dil kullanıyorum. O dilin bilinçaltı sorgulanabilir mi? Sorgulanabilir. Ben ilerisiyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sözümün arkasındayım. Ne dedim ki arkasında olmayayım.

Ben şunu demek istiyorum; Şu an Türkiye'de evliliklerin yüzde 60'ı boşanmayla sonuçlanıyor. Kadınlar üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Kadınlar bana destek olacaklar biliyorum. Çünkü imza attıktan sonra tek bir sorun çıktığında boşandıklarında, çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunu insanlar görüyor.

Evlenmeye aday insanlar görüyor, gençler görüyor... Bu sosyolojik olarak çok ciddi sorunlar getirecek. Bunlar bir belirti. Ben bunu anlatmak istedim."

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