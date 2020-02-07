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Kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştürdü

Modern donanımlarla sera haline getirilen villada ayrıca 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.

İHA | 07.02.2020 - 10:50..
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Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir ihbar neticesinde harekete geçti.

Yalova’nın Kadıköy beldesindeki bir villayı teknik takibe alan ekipler, villaya giren çıkan şahısları, tek tek tespit etti. Villanın E.Ç. adlı bir kadın tarafından 3 bin 500 TL’ye kiralandığını öğrenen ekipler ardından savcılık kararı ile villaya operasyon düzenlendi.

IŞIK DÜZENEKLERİ KURDU

Villaya giren jandarma ekipleri, evin odalarında oluşturulan özel bölümlerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürüldüğünü gördü. Seralarda bitkilerin daha hızlı büyümesine imkan sağlayan ışık düzenekleri ve kimyasallar da ele geçirildi.

Kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştürdü

TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

Villa içerisinde oluşturulan bölmelerde yetiştirilen 304 kök keneviri sökülürken, yapılan aramada 386 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi. Villayı kiralayan E.Ç.’nin ise Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişime geçildi. Düzenlenen operasyonla E.Ç. Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

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