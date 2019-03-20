taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47635
Euro
6.2206
Altın
1306.395
Borsa
104861.64
Gram Altın
229.967

Kiraladıkları araçla 12 ilde soygun yaptılar

Gittikleri illerde marketleri soyan 2 kişi, Sinop'ta yakalandı.

İHA | 20.03.2019 - 02:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

soyguncular

Bartın’da faaliyet gösteren bir market zincirinde yapılan sayımda iki adet cep telefonunun eksik olduğu belirlendi. Market görevlilerinin güvenlik kamerası incelemesinde 2 kişinin markete girerek telefonları çaldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜLER, ZANLILARI ELE VERDİ

Durumun Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların 13 ayrı suçtan kaydı bulunan R.D. ile 10 ayrı suçtan kaydı bulunan M.B. isimli şahıslar olduğunu belirledi.

Kiraladıkları araçla 12 ilde soygun yaptılar

ANKARA'DAN KİRALADIKLARI ARAÇLA 12 İLDE SOYGUN YAPTILAR

Emniyet güçleri ayrıca şahısların Ankara’dan kiraladıkları araçla önceden de Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Konya ve Karabük’te aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını, Bartın’da işledikleri suçun ardından da sırasıyla Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve son olarak Sinop iline gittiklerini tespit etti. Zanlılar son hırsızlık olayı için gittikleri Sinop’ta kıskıvrak yakalanırken, Bartın emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiraladıkları araçla 12 ilde soygun yaptılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

39
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

61
Facebook: Saldırının canlı yayınını şikayet eden olmadı

Facebook: Saldırının canlı yayınını şikayet eden olmadı

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi yayınlandı

7
Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

9
Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

3
Yöresel ürünler market raflarında olacak

Yöresel ürünler market raflarında olacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir