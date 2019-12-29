taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Kiraladıkları evde define arayan şüpheliler kaçtı

Malatya'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler aranıyor.

İHA | 29.12.2019 - 08:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde H.B.'ye ait 2 katlı kerpiç bir evde, kazma ve kürek sesi duyan komşular eve giderek kapıyı çaldı.

Kapı açılmayınca durum, polis ekipleri ile aynı sokak içerisinde ikamet eden ev sahibi H.B.'ye bildirildi.

Kiraladıkları evde define arayan şüpheliler kaçtı

ARKA KAPIDAN KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evin bir odasının 1 metre derinliğinde kazıldığını belirlerken, olay yerinde 1 kazma, 2 kürek buldu. Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kazı yapılan odanın cam bölümünün plastik kasalarla kapatıldığını, şüphelilerin ise durumun fark edilmesi üzerine evin arka kapısında kaçtığını tespit etti.

Kiraladıkları evde define arayan şüpheliler kaçtı

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Kiraladıkları evde define arayan şüpheliler kaçtı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'a kar yağışı başladı

45
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

74
12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

47
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

49
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

30
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

5
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir