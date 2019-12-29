Kiraladıkları evde define arayan şüpheliler kaçtı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde H.B.'ye ait 2 katlı kerpiç bir evde, kazma ve kürek sesi duyan komşular eve giderek kapıyı çaldı.

Kapı açılmayınca durum, polis ekipleri ile aynı sokak içerisinde ikamet eden ev sahibi H.B.'ye bildirildi.

ARKA KAPIDAN KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evin bir odasının 1 metre derinliğinde kazıldığını belirlerken, olay yerinde 1 kazma, 2 kürek buldu. Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kazı yapılan odanın cam bölümünün plastik kasalarla kapatıldığını, şüphelilerin ise durumun fark edilmesi üzerine evin arka kapısında kaçtığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.