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Kiralık araçla makas atan sürücüye para cezası

TEM Otoyolu Kurtköy mevkinde kiralık araçla onlarca aracın arasında makas atan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye bin 110 lira para cezası kesildi.

İHA | 28.11.2018 - 17:16..
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TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkinde bir maganda, otomobille yoğun trafikte onlarca aracın arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen maganda bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden magandanın kullandığı aracın plakasını belirledi.

KİRALIK ARAÇLA MAKAS

Plakanın kiralık bir araca ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, firmaya ulaşarak magandanın Kadir P. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Maganda ardından idari işlemleri yapılmak üzere şubeye götürüldü.

Kiralık araçla makas atan sürücüye para cezası VİDEO


EHLİYETİNE EL KONULDU

İşlemleri tamamlanan trafik magandasına, “birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmek” ve “saygısızca araç kullanmak” suçundan bin 110 lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulan magandanın kiralık kullandığı araçta tedbir amaçlı bağlandı. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişilerin, iki yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı belirtildi.

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