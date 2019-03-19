Kiralık ev ararken bıçaklanarak gasbedildi

İstanbul Beyoğlu’nda, ismi henüz belirlenemeyen Iraklı bir turist, ev kiralamak için yine Iraklı olduğu ileri sürülen şahıslarla irtibata geçti. Şüpheliler ev bulduklarını ileri sürerek, ev kiralamak isteyen şahsı boş ve metruk bir eve götürdü.

Ev kiralamak isteyen şahıstan önce para talep eden şüpheliler, paranın olmadığını görünce şahsı üç yerinden bıçakladı ve pasaportuna el koydu. Şüphelilerin elinden kurtulan bıçaklanan şahıs, cadde üzerindeki bir börekçiye girerek polise haber verilmesi için yardım talep etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bunun üzerine dükkan önünde oturan Muharrem Çakır isimli vatandaş, bıçaklı şahsın telefonundan polisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, şahsı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.