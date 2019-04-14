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Kiralık katile 23 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da başkasını öldürmek için tutulan kiralık katilin, bir çocuk annesi Zübeyde Kahraman’ı silahla öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

İHA | 14.04.2019 - 17:46..
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Kağıthane’de 10 Ağustos 2018’de evinin önünde oturan bir çocuk annesi 41 yaşındaki Zübeyde Kahraman silahla öldürülmesine yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Kahraman’ı yanlışlıkla vuran Murat K.’nin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Süleyman A. ile İsa T’.nin 10 yıl önce Eyüp’te o dönemki değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları anlatıldı. İsa T’.nin arazinin değerinin 250 bin dolar olduğunu öğrenmesi üzerine iki aile arasında husumet çıktığı, bu husumetin adam öldürmeye kadar vardığı anlatıldı. İddianamede, A. ailesinin Ramazan K. ile 150 bin liraya anlaşarak T. ailesinden birisini öldürmesi için kiralık katil bulmasını istediği anlatıldı. İddianamede, Ramazan K.’nin Murat K.’yi görevlendirdiği, Murat K. ve diğer şüphelilerin günlerce olay yerinde keşif yaptıkları kaydedildi. Olay günü Murat K.’nin açtığı ateş sonucu Hamza T.’nin bu sırada evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman’ın da vurularak öldüğü hatırlatıldı.

Kiralık katile 23 yıla kadar hapis istemi

Kiralık katile 23 yıla kadar hapis istemi ViDEO

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Öte yandan Murat K.’nin 2005’de de yine kiralık katil olarak yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü ve bir yıl önce izin ihlali yaparak cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

Kiralık katile 23 yıla kadar hapis istemi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 23 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Murat K. hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler Akın A., Ergün Ş., Ramazan K. ve Sezai B. hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede 6 şüpheli hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

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