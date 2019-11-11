taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7814
Euro
6.3822
Altın
1457.16
Borsa
103118.48
Gram Altın
270.865
Bitcoin
50675.47

Kıran-5 Operasyonu'nda ele geçirilen sığınaklar imha edil

Muş'ta PKK terör örgütüne ait 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İHA | 11.11.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muş, Diyarbakır ve Bingöl’de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Devam eden operasyonlarda teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo  ele geçirildi. Ele geçirilen sığınak ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi VİDEO

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 7-9 Kasım tarihleri arasında icra edilen Kıran-5 Operasyonu'nda Muş bölgesinde tespit edilen 17 adet sığınak ve 1 depoSığınak ve depo ele geçirildiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen depo ve sığınaklarda yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif gıda malzemesinin bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen mühimmat ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kıran-5 Operasyonu'nda ele geçirilen sığınaklar imha edil

Kıran-5 Operasyonu'nda ele geçirilen sığınaklar imha edil

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması

İBB Meclisi'nde 'o elini indir' tartışması

318
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

639
Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

Nilüfer'de kaçak yapı yıkımı başladı

236
Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

173
Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

225
Suriye'de dördüncü kara devriyesi sırasında saldırı

Suriye'de dördüncü kara devriyesi sırasında saldırı

325
11 milyon fidan topraklarla buluştu

11 milyon fidan topraklarla buluştu

482
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir