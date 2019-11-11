Kıran-5 Operasyonu'nda ele geçirilen sığınaklar imha edil

Muş, Diyarbakır ve Bingöl’de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Devam eden operasyonlarda teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo ele geçirildi. Ele geçirilen sığınak ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi VİDEO

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 7-9 Kasım tarihleri arasında icra edilen Kıran-5 Operasyonu'nda Muş bölgesinde tespit edilen 17 adet sığınak ve 1 depoSığınak ve depo ele geçirildiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen depo ve sığınaklarda yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif gıda malzemesinin bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen mühimmat ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.