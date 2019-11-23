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Kıran-7 operasyonu başladı

Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan Kıran-7 operasyonu, bugün start aldı.

AA | 23.11.2019 - 11:31..
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Kıran-7 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlere karşı yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Kıran-7 operasyonu başladı

2 BİN 250 PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kıran-7 operasyonu başladı VİDEO

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