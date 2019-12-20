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Kıran-8 operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Bitlis ve Siirt'te, 69 odalı sığınak tespit edilirken, ele geçirilen patlayıcılar ise imha edildi.

İHA | 20.12.2019 - 17:07..
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Bitlis-Siirt illerinde başlatılan Kıran-8 operasyonunda, 69 odalı sığınak tespit edilirken, 9 adet el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Operasyon kapsamında; 19 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; 9 adet EYP, bir tanesi 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre ile birbirine bağlı olmak üzere 2 adet sığınak, 3 adet depo, 6 adet büyük boş tüp, 1 tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilogram erzak, 1 adet basma düzeneği, bin 595 metre elektrik kablosu, 12 adet pil, 4 adet avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 adet CD, 3 adet leşker kıyafeti, 7 adet mekap ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 2 adet mat, 1 adet panço, 2 adet kamera bataryası, 1 adet radyo, 15 adet kaset, 227 parça yaşam, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir.'' denildi.

Kıran-8 operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

''OPERASYONLAR BAŞARIYLA DEVAM ETMEKTEDİR''

Ele geçirilen malzemelerim imha edildiği belirtilerek, ''Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup,  yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir.” denildi.

Kıran-8 operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Kıran-8 operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Kıran-8 operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

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