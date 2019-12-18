Kıran Operasyonu'na vali ve komutanlardan ziyaret

Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan, Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu sürüyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti.

3 BİN 480 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin görev aldığı operasyon kapsamında Çeltikli Karakolu'nu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı.