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Kıran Operasyonu'na vali ve komutanlardan ziyaret

"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" devam ederken, Van Valisi Oktay Çağatay ile beraberindeki komutanlar operasyon bölgesine gitti.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 15:29..
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Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan, Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu sürüyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti.

Kıran Operasyonu'na vali ve komutanlardan ziyaret

3 BİN 480 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin görev aldığı operasyon kapsamında Çeltikli Karakolu'nu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı.

Kıran Operasyonu'na vali ve komutanlardan ziyaret

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