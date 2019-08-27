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Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar

Şemdinli'de teröristlere ait 4 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfekeleri, tanksavar ve roketatarlar ele geçirildi.

İHA | 27.08.2019 - 19:08..
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İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van’da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan ’Kıran Operasyonu’nda 24-25 Ağustos’ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği bir grup teröriste, F-16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar

TANKSAVAR FÜZESİ

Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 2 akımölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar

Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar

Kıran Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar

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