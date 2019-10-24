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Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne ait sığınak bulundu

Operasyonlarda terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirilirken, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı.

İHA | 24.10.2019 - 12:48..
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Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden Kıran operasyonları ile PKK/KCK terör örgütünün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indiriyor.

SIĞINAK BULUNDU

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218” operasyonunda, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirildi.

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne ait sığınak bulundu

ELE GEÇİRİLENLER

20 Ekim'de başlatılan operasyonun üçüncü gününde Aruh Yaylası'nda, dağlık arazide Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komandolarının yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında iki sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, 300 adet 5-56 mm fişek, 150 adet 7-62 mm fişek, 5 elektrikli fünye, 1 Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne ait sığınak bulundu İZLE

DELİLLER ALINDI, GERİSİ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgusu yapıldı.

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