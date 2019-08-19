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Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

129 timin katıldığı nokta operasyonlarda sonuç alınmaya şimdiden başlandı. Hakkari'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA | 19.08.2019 - 21:32..
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Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

TSK, Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in emir ve komutasında 129 Timin katılımıyla Hakkari, Şırnak ve Van illerinde “Kıran” operasyonu başlatıldı.

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

500 UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari, Şırnak ve Van’da devam eden “Kıran Operasyonu” kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da Hakkari Kavaklı Bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona katıldı.

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

PKK'ya Kıran Operasyonu: 129 tim harekete geçti haberi

Kıran Operasyonu'ndan ilk kareler geldi

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