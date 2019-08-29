Kıran Operasyonu'ndan yeni görüntüler

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından 27 Ağustos tarihli operasyondan görüntüler paylaştı.
Hakkari'deki Davul Tepe'de gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komandoları, Polis Özel Harekat birlikleri ve Güvenlik Korucuları kahramanca mücadele verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kıran Operasyonu videosu
Paylaşılan görüntülerde fonda, "Bu bayrak" adlı şarkı yer aldı.
AVCI FİLO
Jandarma Genel Komutanlığı, "Kıran Operasyonu’nun kahraman Jandarma Komandoları, Polis Özel Harekat birlikleri ve Güvenlik Korucuları, çelik kanatlar altında görev başında... Avcı Filo." ifadelerine yer verdi.
TAKTİK BELLİ
Görüntülerin başında ise, "taktik" verildi: Ara, bul, yok et.