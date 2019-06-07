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Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızistan'ın Orok Köyü'nde yaşayan Ahıskalılara Kırgızlar saldırırken, Türk Büyükelçisi'nin köye gitmesinin ardından Kırgızistan devleti nota verdi.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 12:47..
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Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Dün Kırgızistan'da yaşanan olay ve sonrasındaki gelişmeler; akıllara neler oluyor, neden bu kavga sorularını getirdi.

"TÜRKLER DEFOLUN"

Kırgısiztan'da Ahıskalıların da yaşadığı Orok Köyü'nde bi grup Kırgız Ahıskalılara saldırdı. "Türkler defolun, gidin buradan" diyen Kırgız grup Ahıskalılar'ın evlerine saldırdı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bişkek'te görevli Türk Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat köye giderek bilgi aldı.

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı VİDEO

KIRGIZİSTAN NOTA VERDİ

Büyükelçi'nin köye gitmesi nedeniyle Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Fırat'ı çağırarak iş işlerine karıştığı için nota verdi.

Öte yandan can güvenliğinden endişe eden Ahıskalılar ise köyleri terk ederek yakın şehirlere sığındılar.

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

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