Kırıkkale'de 2 araç çarpıştı: 2 ölü 7 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi D260 kara yolu Cezaevi mevkisinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobilin, iddiaya göre kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve bu sırada 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştığı öğrenildi.

Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda bulunan yolcular yola savruldu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.