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Kırıkkale’de 2 kişi şofben gazından zehirlendi

Keskin ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 21.11.2018 - 02:36..
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Yenice Mahallesi’nde yaşayan Melike Demirelli (12) ve kardeşi Şevval Demirelli (16) banyoda duş aldıktan sonra fenalaşmaya başladı. Ablasının yere bayıldığını gören Melike Demirelli, durumu misafirlikte olan baba Bülent Demirelli’ye haber verdi. Yaşananlar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri çağrıldı.

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Banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen iki kardeş 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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