Kırıkkale’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale’de Etiler Kavşağında Ahmet Çavdar idaresindeki otomobil, İsa Durmaz’ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan Çavdar idaresindeki otomobil, KGYS kamera direğine çarparak durabildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalelerinin ardından kazada hafif olarak yaralanan İsa Durmaz ile ağır yaralanan Ahmet Çavdar ve Ümit Deniz Üçer Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle polis, bulvar yolundaki trafik akışını başka yoldan sağladı. Diğer tarafından otomobilden çevreye sızan LPG, itfaiye görevlileri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla bulvar yolu tekrar polis tarafından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



























