Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşayan aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Hamile olduğu öğrenilen Özlem I. ile Hatice Nur I., Ömer I., Zeynep I. ve Mikail I. bulantı ve kusma şikayetleriyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan aile bireylerinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.