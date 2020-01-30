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Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye giden aynı aileden 5 kişinin, müdahale sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA | 30.01.2020 - 10:54..
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşayan aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hamile olduğu öğrenilen Özlem I. ile Hatice Nur I., Ömer I., Zeynep I. ve Mikail I. bulantı ve kusma şikayetleriyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan aile bireylerinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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