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Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

85 metre takla atarak dereye düşen araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 05.01.2020 - 07:52..
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Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hasan dede köyü yakınlarında,Fatih Ü. idaresindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak takla attı.

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

112 Acil Servis ekipleri, 85 metre sürüklenerek dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil de gaz kaçağı tespit edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin yanmasına veya patlamasına karşı tedbir alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, kazayla ilgili inceleme yaptı. Daha sonra sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobil dereye düştü

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