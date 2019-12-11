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Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kırıkkale’de kontrolden çıkıp, 35 metre sürüklenerek şarampoldeki ağaca çarpan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 11.12.2019 - 03:51..
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Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarında gece saatlerinde Çağlar Canöz (23) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobil 35 metre sürüklenerek şarampoldeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Canöz, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Canöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü öldü

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