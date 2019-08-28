taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.819
Euro
6.4617
Altın
1539.33
Borsa
95908.35
Gram Altın
287.941

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Asfalt üretimi yapılan bir fabrikaya tankerden ham madde boşaltıldığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, 4 işçi yaralandı.

DHA | 28.08.2019 - 23:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir asfalt üretim fabrikasında patlama meydana geldi.

Fabrikaya ham madde bırakmak için gelen tankerden boşaltım yapıldığı sırada, iddiaya göre oluşan basınç nedeniyle patlama oldu.

Fabrika işçileri Ali Biçer (45), Mert Baş (48), Muammer Cihan (55) ile fabrikanın yabancı uyruklu çalışanı Hawkar Saleemfattah (32) patlamada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

VALİ SEZER: TANKER KAPAĞININ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ekiplerden bilgi aldı. Sezer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama olduğu haberi üzerine olay yerine geldik. Çok şükür öyle bir üzücü bir olay olmadı. Burada tamamen, petrol tankerindeki kapağın sıkışmasından kaynaklanan bir baskı sonucu üzücü bir patlama meydana geldi. Bu basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 arkadaşımız da hafif yaralanmalar söz konusu. Onların tedavileri hastanemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Kırıkkale'de asfalt fabrikasında patlama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

412
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

188
Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

226
Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

182
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

548
Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

382
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir