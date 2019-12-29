Kırıkkale'de bir otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde, Aydın Ş. idaresindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CRA 34 plakalı çekicinin römorku ile seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Emre Ağırkıran ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ağırkıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedetti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Sürücünün durumunun ağır olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.