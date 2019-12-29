Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Yahşihan ilçesi Hacıbalı Köyü'ndeki bir düğün salonuna kumar operasyonu düzenlendi.

102 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı illerinden otobüslerle düğün salonuna getirilen 102 kişi, 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

İşletme sahipleri K.A., M.B. ve A.Ö. gözaltına alınarak haklarında TCK 228. maddesi gereğince "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılıp, düğün salonunun kapatılması için tahkikat başlatıldı.

32 BİN 640 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan 102 kişiye ise 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldığı, toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

KİMLİK KONTROLÜNDE DE ARANAN 1 KADIN YAKALANDI

Kumar oynamak için gelen şahısların UYAP üzerinden adli sicillerinin incelenmesinde tombala oynamak için gelen 1 kadının arandığı, 1 kişinin de yoklama kaçağı olduğu ve yabancı uyruklu 1 şahsın ise "kaçak göçmen" olduğu tespit edildi. Kimlik ibraz edemeyen 2 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandı.