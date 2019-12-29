taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kumar oynatılan düğün salonuna düzenlenen baskında gözaltına alınan 102 kişi toplam 32 bin 640 lira para cezası kesildi.

İHA | 29.12.2019 - 03:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Yahşihan ilçesi Hacıbalı Köyü'ndeki bir düğün salonuna kumar operasyonu düzenlendi.

102 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı illerinden otobüslerle düğün salonuna getirilen 102 kişi, 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

İşletme sahipleri K.A., M.B. ve A.Ö. gözaltına alınarak haklarında TCK 228. maddesi gereğince "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılıp, düğün salonunun kapatılması için tahkikat başlatıldı.

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

32 BİN 640 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan 102 kişiye ise 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldığı, toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

KİMLİK KONTROLÜNDE DE ARANAN 1 KADIN YAKALANDI

Kumar oynamak için gelen şahısların UYAP üzerinden adli sicillerinin incelenmesinde tombala oynamak için gelen 1 kadının arandığı, 1 kişinin de yoklama kaçağı olduğu ve yabancı uyruklu 1 şahsın ise "kaçak göçmen" olduğu tespit edildi. Kimlik ibraz edemeyen 2 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandı.

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'a kar yağışı başladı

39
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

65
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

4
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

20
Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

Hollanda uyruklu 2 terörist ülkesine iade edildi

4
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

2
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonun 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonun 1 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir