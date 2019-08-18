Kırıkkale'de eski eşini kızının gözü önünde öldürdü

Kırıkkale’de Menderes Caddesi'nde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan F.V. (43), bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşi Emine Bulut’u (38), ekmek bıçağı ile 3 defa boğazından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İş yeri sahibi ise durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren 10 yaşındaki kızı ise hastaneye götürüldü.

CANİ KOCA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan F.V ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

