Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

Kentin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevler önce köylülerin sonra da itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürebildi.
PATLAMA OLDU, EV YIKILDI, YANGIN ÇIKTI
Irmak köyündeki bir evde meydana gelen patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkıldı. Soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri yanmış bir cesede ulaştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yapılan adli işlemlerin ardından ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Cesedin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri yapılacağı bilgisine ulaşılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.