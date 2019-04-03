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Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alevlere teslim olan evde yanmış bir ceset bulundu.

İHA | 03.04.2019 - 13:48..
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Kentin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevler önce köylülerin sonra da itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürebildi.

PATLAMA OLDU, EV YIKILDI, YANGIN ÇIKTI

Irmak köyündeki bir evde meydana gelen patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkıldı. Soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri yanmış bir cesede ulaştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yapılan adli işlemlerin ardından ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Cesedin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri yapılacağı bilgisine ulaşılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü




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