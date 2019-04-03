Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

1 Berna Laçin: 20 liraya biber dolması aldım Markette fiyatı 6 lira olan dolmalık biberin kilosunun 20 lira olduğunu iddia eden Berna Laçin, yüksek fiyattan şikayetçi oldu.

2 iPhone 11 ile ilgili bilinenler Apple'ın bu yıl içinde tanıtacağı yeni iPhone ile ilgili bilinenleri sizler için derledik.

3 Eski muhtar aday olmadığı halde yeniden seçildi Kütahya'da 3 dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmayan 52 yaşındaki İhsan Pektaş, açılan sandıklar sonucu 116 oy aldı.

4 Tartışma sırasında tespihini koparan arkadaşını vurdu Samsun’da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.

5 LGS başvuruları başladı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için yapılacak merkezi sınav başvuruları, 14 Nisan'a kadar devam edecek.

6 Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anılıyor.