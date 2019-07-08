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Kırıkkale'de evlerden pantolon çalan hırsız tutuklandı

34 evden pantolon ve kıyafet çalan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 08.07.2019 - 20:19..
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Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı.

8 AY ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de evlerden pantolon çalan hırsız tutuklandı

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