Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı.

DİĞER KAZADA İSE 1 KİŞİ YARALANDI

Diğer kaza ise Kırıkkale-Samsun kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.