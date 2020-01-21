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Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 1‘i çocuk 4 kişi kaldırıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İHA | 21.01.2020 - 04:50..
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Kırıkkale-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı.

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

DİĞER KAZADA İSE 1 KİŞİ  YARALANDI

Diğer kaza ise Kırıkkale-Samsun kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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