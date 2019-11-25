Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu" açıklamasında bulunuldu.

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Sanal gerçeklik gözlüğü ineklerin verimini artırdı

Rusya’da, süt miktarını ve kalitesini artırmak için ilginç bir metod geliştirildi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarı arttı hem kalitesi yükseldi.