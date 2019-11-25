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Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de dünden beri kendisinden haber alınamayan Ebru Kalaklıoğlu (45), evinde ölü bulundu.

AA | 25.11.2019 - 21:34..
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Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu (45), bugün okula gitmedi. Kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULDULAR

Polis ve itfaiye ekipleri, Kalaklıoğlu'nun Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki evine gitti.

Kalaklıoğlu'nun 2. kattaki evinin kapısının kilitli olması üzerine mutfak kapısından içeriye giren ekipler, öğretmenin yatağında hareketsiz yattığını fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Tek başına yaşayan öğretmenin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

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