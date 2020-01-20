Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Karakeçili ilçesinde Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Boş yolda gittiği görülen otomobil bir anda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atarak sürüklenen otomobil, ardından şarampole yuvarlandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de yaşanan 3 kaza kameralara yansıdı ViDEO







OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Diğer bir kaza kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda gerçekleşti. Kameraya takılan kazada, kavşaktan bir anda yola çıkan otomobile süratle gelen minibüs çarptı.





IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Kameralara takılan bir diğer kazada ise Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde yaşandı. Kayıtlarda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla gelen kamyonetin çarptığı görüntülendi.

Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi.



