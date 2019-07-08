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Kırıkkale'de kıyafet hırsızı yakalandı

Girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 08.07.2019 - 22:36..
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Kırıkkale’de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan T.E. (59) apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çaldı.

Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen T.E’yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE YOLLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen T.E. (59) buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de kıyafet hırsızı yakalandı

Kırıkkale'de kıyafet hırsızı yakalandı

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