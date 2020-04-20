Kırıkkale'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli Saliha Yurtseven, 7 Nisan'da yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonucu çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

HEMŞİRE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanede 11 gün boyunca süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yurtseven taburcu edilirken, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Evine gönderilen Yurtseven, 14 gün karantinada kalacak.

Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Sağlığına kavuşan Saliha Yurtseven, "Size güzel haberlerim var. Bugün tedavi gördüğüm hastaneden artık koronavirüsü yenmiş olarak taburcu oluyorum. Tabii ki yalnız değilim. Sevgili doktorlarım ve meslektaşlarım sayesinde artık çok daha güçlüyüm. Bizler sizin için buradayız. Durmak yok, yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye." dedi.