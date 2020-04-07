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Kırıkkale'de kumarhane baskını: 14 gözaltı

Kırıkkale’de kumarhaneye çevrilen bir derneğe polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

İHA |
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Kırıkkale'de kumarhane baskını: 14 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, merkez Yenidoğan Mahallesinde bir dernek binasına gece yarısı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kumar oynadıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de kumarhane baskını: 14 gözaltı

44 BİN 100 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Burada 14 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

KUMAR OYNADIKLARI GEREKÇESİYLE AYRI PARA CEZASI KESİLDİ

Şahıslara kumar oynadıkları gerekçesiyle de ayrıca idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de kumarhane baskını: 14 gözaltı

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