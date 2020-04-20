Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi

1 İstanbul'da çok sayıda kemik ve kafatası ortaya çıktı Avcılar'da boş araziye bırakılan çuvalın içinden çıkan kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

2 Uçurtma sevdalısından Mardinlilere 'evde kal' çağrısı Mardin’de uçurtma sevdalısı olarak bilinen ve kentin simgelerini uçurtma yapan Zahit Mungan bu kez koronavirüs tedbirleri için uçurtmasını havalandırdı.

3 Pelin Akil: İyi ki doğdunuz küçük mucizelerim Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri Alin ve Lina 1 yaşına girdi.

4 Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısını açıkladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

5 Conte: Almanya lokomotif değil fren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya'nın koronavirüse ilişkin ortak tahvil konusundaki tutumunu eleştirdi.

6 Beşiktaş'ta maaş indirimi yapan ilk yabancı Futbolcularından indirim talep eden Beşiktaş'ta, bu teklife olumlu yanıt veren ilk yabancı oyuncunun Domagoj Vida olduğu öğrenildi.