Kırıkkale'de 70 BB 505 plakalı otomobilin sürücüsü, virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
EMNİYET KEMERİ İKİ KİŞİYİ KORUDU
Otomobil içerisinde bulunan iki kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldular.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, iki kişi hastaneye gitmek istemedi.
Arkadaşının aracı olduğunu belirten sürücü panik anlar yaşarken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi ViDEO