taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6783
Euro
6.3678
Altın
1424.98
Borsa
101088.73
Gram Altın
260.136

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Hızını alamayan otomobil, arkadan çarptığı tırın altına girdi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 22.07.2019 - 23:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kırıkkale’de akşam saat 21.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale Karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde kaza meydana geldi.

TIRA OK GİBİ SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, 34 YJT 54 plakalı tır ve ona bağlı 42 GM 493 plakalı çekici römorkunun sürücüsü Burhanettin Yeşildağ, Keskin Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Necati Savaş idaresindeki 71 EV 645 plakalı otomobil tıra adeta ok gibi saplandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada araçta sıkışan sürücü Savaş ile yolculardan İ.K. ve F.T. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan İ.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

464
'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

174
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

168
İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

444
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

118
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

183
İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir